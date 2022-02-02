02.02.2022 (19:30)

Юнармия запускает онлайн-акцию «Ученье — свет»

К Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Юнармия запускает онлайн-акцию «Ученье — свет». Ребятам предлагается рассказать всей стране о самых интересных достижениях отечественных ученых, о которых не рассказывают в школе.

Увлекательные истории юнармейцы разместят на своих страничках в социальных сетях. При этом выбор формата, в котором юные патриоты поведают миру о малоизвестных изобретениях и открытиях, ничем не ограничен. Например, это может быть видеоролик, фотография или познавательный пост.

«Российская наука во все времена и в любых исторических условиях добивалась и добивается по сей день высочайших результатов. Нет такой области науки, где бы весомый вклад в ее развитие не внесли наши ученые. Их изобретения становились локомотивами прогресса, теории и гипотезы сотен исследователей опережали свое время и находили свое воплощение спустя годы и десятилетия. Современный мир, каким мы себе его привыкли представлять, был бы невозможен без результатов колоссального труда российских ученых. Для многих юнармейцев, решивших связать свою жизнь с наукой, они — пример торжества разума над невежеством, источник вдохновения в поиске нестандартных научных решений и ориентир на пути к разгадке извечных тайн Вселенной. Юнармейцы с восхищением относятся к достижениям российских ученых и готовы своими рассказами наполнить сердца сограждан, показать, как многого мы не знаем об этом удивительном мире науки, и сколько у нашего народа все-таки поводов для гордости», — подчеркнул начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Александр Попов, Сергей Королев, Игорь Курчатов и имена десятков и сотен других великих ученых России знает вся страна. Их изобретения изменили мир, ознаменовали наступление новых эр развития человечества. Однако тысячи изобретений так и не стали достоянием научного сообщества, не получили известность по тем или иным причинам. При этом каждое такое изобретение прокладывало дорогу к великим открытиям. Вот именно о таких ученых и их трудах будут говорить юнармейцы, которые поставили себе цель — страна должна знать достойных сыновей и дочерей, прославляющих науку России в веках!

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