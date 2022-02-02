02.02.2022 (19:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов

В Энгельсском соединении дальней авиации и подчиненных воинских частях, дислоцированных в Мурманской, Калужской и Саратовской областях, стартовал комплекс мероприятий по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Главной задачей мероприятий является совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактика преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих.

В воинских частях соединения организованы анонимные анкетирования с целью анализа индивидуальных психологических потребностей военнослужащих, что даст возможность командирам предотвратить преступления и пришествия в воинских коллективах, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья военнослужащих.

В ходе месячника запланирован ряд воспитательных мероприятий, занятия по изучению руководящих документов, беседы, круглые столы и инструктажи.

«Особое внимание при работе с личным составом будет уделено необходимости соблюдения крепкой воинской дисциплины и твердого уставного порядка, а также высокой сознательности и инициативы в вопросах профилактики и предупреждения правонарушений», — отметил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

По результатам комплекса мероприятий, который продлится до 28 февраля, будут разработаны рекомендации для каждого подразделения с учетом его специфики и выполняемых задач.

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