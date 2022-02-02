02.02.2022 (18:45)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту приступил к плановому ремонту объектов казарменно-жилищного фонда БФ

Филиал Центрального жилищно-коммунального учреждения Минобороны России по Балтийскому флоту приступил к плановому ремонту объектов флота, находящихся в оперативном управлении филиала.

Всего запланировано выполнить ремонт на 133 объектах казарменно-жилищного фонда, объектах коммунального значения (в том числе на 22 инженерных сетях тепло- и водоснабжения) на общую сумму 19,26 млн рублей. Для проведения ремонта в жилищно-коммунальных службах филиала сформировано 60 бригад.

В настоящий момент подобные работы ведутся уже на 21 объекте.

В весенний период филиалом запланированы работы по проведению субботников, на которых в соответствии с утвержденной «дорожной картой» будет проведено озеленение в шести военных городках Калининградской области с высадкой деревьев и кустарников.

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