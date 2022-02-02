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02.02.2022 (18:30)

Мотострелков и танкистов Балтийского флота проверили на стрессоустойчивость

С военнослужащими мотострелкового и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота проведены занятия по поддержанию высокой психологической устойчивости и способности переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.

В ходе мероприятий, в которых участвовало более 300 военнослужащих, были отработаны прохождение психологической полосы препятствий, на которой личный состав подразделений преодолел горящую стену, макет разрушенного моста, а затем вступил в схватку с условным противником. Действия военнослужащих сопровождались звуками взрывов снарядов и свиста пуль. При этом как мотострелки, так и танкисты продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.

Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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