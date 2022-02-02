02.02.2022 (18:00)

На полигоне Старокрымский прошли боевые стрельбы военнослужащих, сформированного в Крыму полка Новороссийского соединения ВДВ

На войсковом стрельбище полигона Старокрымский в Республике Крым прошли плановые занятия по огневой подготовке с личным составом сформированного десантно-штурмового полка.

В рамках проведения контрольных занятий десантники отработали стрельбу с места и в движении по появляющемся и неподвижным целям со сменой огневой позиции (2 УКС) из штатного стрелкового оружия — автомата Калашникова АК-74М.

Перед практической частью военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента контрольного упражнения по отдельности. Гвардейцы-десантники сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, отработали на время снаряжение магазина боеприпасами.

Основной задачей занятий являлось совершенствование практических навыков стрельбы из автомата Калашникова. По итогам все военнослужащие были оценены на положительные оценки.

Всего к занятиям по огневой подготовке было привлечено более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск.

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