02.02.2022 (17:45)

В Свердловской области началось учение РВСН с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

В Тагильском ракетном соединении началось тактическое учение, в ходе которого стратегические ракетчики отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий с широким применением крупногабаритной техники в лесистой местности и противодействию диверсионным формированиям.

В ходе учения подразделения противодиверсионной борьбы на полевых позициях выполняют задачи по скрытому перемещению, ведению разведки с помощью беспилотной авиации и новейших средств связи.

В позиционных районах ракетного соединения для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп условного противника, ведения инженерной и химической разведки применяют беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

По замыслу учения «диверсионные группы» будут действовать на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка мобильного ракетного комплекса «Ярс» и планируют провести минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования.

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