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02.02.2022 (17:30)

В филиале Центрального военно-морского музея «Музей Балтийского флота» открылась выставка, посвященная легендарному подводнику Александру Маринеско

В годовщину памятной «атаки века» Александра Маринеско в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Балтийского флота» (г. Балтийск Калининградской области) открылась выставка, посвященная легендарному подводнику.

30 января 1945 года экипажем подлодки С-13 под командованием Александра Маринеско была потоплена гордость немецкого флота — 9-палубный океанский лайнер «Вильгельм Густлофф». Со временем это событие получит название «атака века».

Выставка Калининградского областного историко-художественного музея «По местам стоять, к погружению!», посвященная Александру Маринеско и экипажу Краснознаменной подводной лодки С-13, была дополнена бортовым номером подводной лодки С-13 из фондов музея Балтийского флота.

На открытии выставки, где присутствовали военные моряки Балтийского флота, а также внучка подводника Валентина и его правнуки Анжелика и Тимофей, много говорилось об «атаке века», об Александре Маринеско и его экипаже, о боевых действиях подводного флота и его вкладе в Великую Победу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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