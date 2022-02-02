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02.02.2022 (17:00)

В Амурской области проведены плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС

Фото Видео

В авиационном полку командования дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС с дозаправкой авиационных судов в воздухе.

В состав экипажей входили как опытные лётчики и штурманы, так и молодой лётный состав.

В ходе полетов экипажи отработали технику пилотирования, взлеты и посадки в условиях низких температур. Особое внимание было уделено дозаправке в воздухе, проходившей, в частности, в условиях ограниченной видимости в тёмное время суток, на высоте более 6 тыс. метров и скорости свыше 450 километров в час.

Лётно-инструкторским составом авиационного соединения отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полетных заданий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Самолеты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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