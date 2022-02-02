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02.02.2022 (16:45)

Командование и военнослужащие ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы под Сталинградом

Командование и военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом.

Военнослужащие роты Почетного караула в сопровождении военного оркестра мотострелкового соединения ЮВО возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

После возложения, ровно в полдень, на южном склоне главной высоты России прогремел «выстрел памяти». Артиллеристы ЮВО произвели залп из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

На набережной реки Волги военнослужащие гарнизона представили современную боевую, специальную технику и вооружение, в том числе бронетрпнспортер БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», новейший санитарный автомобиль «Линза» и др.

Помимо этого, для военнослужащих была проведена виртуальная онлайн-экскурсия по Музею-панораме «Сталинградская битва», а в Доме офицеров Волгоградского гарнизона состоялся праздничный концерт.

Все мероприятия были проведены со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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