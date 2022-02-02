02.02.2022 (16:30)

Военнослужащие ЦВО в Сибири совершенствуют навыки ведения боя на лыжах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО в Сибири совершенствуют навыки ведения боя на лыжах

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) совершенствуют навыки выполнения учебно-боевых задач с использованием лыжного снаряжения в тяжелых климатических условиях на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Личный состав мотострелкового подразделения совершил марш-бросок на 10 км по пересеченной местности в полной боевой экипировке с применением лыжного снаряжения, в ходе которого отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, а затем в указанном районе выполнил боевые стрельбы из автоматов АК-74.

Кроме того, военнослужащие отработали приемы и способы передвижения на лыжах с помощью военной техники. К боевой машине пехоты были привязаны тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику ускоренного передвижения по снегу глубиной до двух метров.

«Такой способ предназначен для ускоренного продвижения по глубокому снегу и позволяет не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к выполнению поставленных боевых задач. За одной БМП едут четыре человека, держась за трос по двое. И такая технология требует долгих тренировок. Обычно военнослужащие выполняют такое упражнение в разгрузочных жилетах и с оружием. Таким образом, на них ложится дополнительный вес около 30 кг. Создает сложность и пересеченная местность. В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие отдельно обучаются стрельбе на лыжах: из положения стоя, лежа и с колена», — отметил командир мотострелкового взвода лейтенант Николай Жушма.

В мероприятии приняло участие около 200 военнослужащих мотострелкового соединения, было задействовано порядка 10 единиц военной техники.

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