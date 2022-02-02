02.02.2022 (16:15)

Самый молодой в истории гроссмейстер Сергей Карякин дал старт IV Всеармейскому чемпионату по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России

На базе Кемеровского президентского кадетского училища стартовал IV Всеармейский онлайн-чемпионат по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Участие в турнире принимают кадеты, суворовцы, воспитанники и воспитанницы со всей страны.

Участников по видео-конференц-связи из Москвы поприветствовали начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и российский шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин.

В ходе чемпионата юные шахматисты, несмотря на расстояния и эпидемиологические ограничения, сойдутся в шахматных баталиях благодаря современным средствам коммуникации. Первые игры начались уже сегодня.

«В этом году мы с вами вновь встречаемся в дистанционном формате, но я уверен, что это не помешает нам провести чемпионат ярко, интересно и позволит его участникам сконцентрироваться и быть динамичным в принятии решений», — отметил в ходе церемонии открытия генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что игра в шахматы — это неотъемлемая часть человеческой культуры во всем мире, она появилась более 1,5 тыс. лет назад и продолжает оставаться востребованной по сей день, а Международная шахматная федерация (ФИДЕ) совсем скоро отметит 100-летие со дня своего создания.

Сергей Карякин, выступая с приветственным словом к участникам турнира, отметил, что шахматы требуют планомерной, тяжелой работы и ежедневных тренировок.

«Как вы знаете, шахматы — это отчасти наука и искусство. Мы исследуем шахматную доску, создаем новые комбинации, подходим к процессу игры как системно, так и творчески. Однако очень важно понимать, что шахматы — это профессиональный спорт. Чтобы выдерживать нагрузки нужно быть в хорошей спортивной форме, поскольку одной из важнейших составляющих конечного результата за доской является физическая выносливость.», — сказал гроссмейстер.

В течение трех дней около 200 воспитанников, кадет, суворовцев, нахимовцев и воспитанниц сыграют онлайн-партии со своим сверстниками со всей страны. Победители будут определены в командном первенстве и личном зачете.

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