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02.02.2022 (16:00)

Снайперы ЦВО уничтожили условных террористов на учении под Оренбургом

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошло учение со снайперскими подразделениями отдельного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие выполнили учебную задачу по уничтожению условных террористов.

Снайперы выполнили нормативы по скрытному наблюдению за местностью, занятию и маскировке позиции. Обнаружив мобильные группы условного противника, военнослужащие огнем из крупнокалиберных винтовок вывели из строя основные узлы и агрегаты его техники, а затем уничтожили живую силу. После успешного выполнения задачи подразделения скрытно отошли в район эвакуации.

Комплекс упражнений, выполненных во время учения, направлен на повышение слаженности подразделений на поле боя. Нормативы отрабатывались в том числе с применением новейших крупнокалиберных снайперских винтовок, специальных приборов наблюдения и прицеливания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Снайперы
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