02.02.2022 (15:30)

В Центральном военном округе с начала года проведено около 80 ротных тактических учений с боевой стрельбой

В Центральном военном округе с начала года проведено около 80 ротных тактических учений с боевой стрельбой. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«С начала года провели 76 ротных тактических учений с мотострелковыми и танковыми подразделениями, в том числе 11 показных, в ходе которых на 12 процентов увеличили количество выполняемых практических задач, а групповых нормативов — на 24 процента», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях и на Алтае, а также на горном полигоне Ляур в Таджикистане. Подразделения отрабатывали нормативы по приведению в различные степени боевой готовности, совершение маршей в районы выполнения задач, смену позиций в ходе ведения маневренных действий в обороне и наступлении. В завершение военнослужащие выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. Корректирование огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице