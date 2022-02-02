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02.02.2022 (15:15)

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии ЗВО отработали комплекс задач по связи на учении в Центральном Черноземье

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали комплекс задач по связи на учении в Центральном Черноземье.

По замыслу учения связисты совершили марш в указанный район и приступили к развертыванию станций спутниковой и радиорелейной связи в условиях противодиверсионной борьбы.

Личный состав бригады управления оперативно развернул полевые узлы связи и организовал боевое охранение полевого лагеря.

Военнослужащие проверили готовность средств связи для управления подразделениями на расстоянии до 1000 километров при помощи мобильных комплексов связи «Редут-2УС», радиорелейных станций Р-166 и Р-419Л1.

Всего к плановому учению привлекалось свыше 500 военнослужащих бригады управления общевойсковой армии ЗВО, было задействовано более 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска связи
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