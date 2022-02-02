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02.02.2022 (14:45)

Противотанкисты ЗВО поразили цели условного противника из ПТРК «Метис» и «Рефлекс-М» на ночных занятиях в Смоленской области

Военнослужащие противотанковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) поразили мишени в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Смоленской области.

Во время занятий мотострелкам и танкистам предстояло самостоятельно произвести инженерное оборудование и маскировку своих огневых позиций вблизи предполагаемого маршрута движения условного противника, которого имитировали подвижные мишени.

Особое внимание при проведении занятий было уделено стрельбам в ночное время суток.

В ходе выполнения учебных задач расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Метис» и «Рефлекс-М» выдвинулись на свои огневые позиции, где при помощи тепловизионных прицелов должны были уничтожить технику и живую силу «противника». Расстояние до мишеней варьировалось от 800 до 2000 метров.

Предварительно все расчёты в учебных классах сдали тесты на знания теоретической части стрельб, а также прошли практические тренировки на виртуальных тренажерных комплексах.

Всего в ночных мероприятиях приняло участие свыше 120 военнослужащих противотанковых подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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