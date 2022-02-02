02.02.2022 (14:30)

Боевые расчёты С-400 «Триумф» ЗВО отразят воздушную атаку условного противника на учении и Ленобласти

В Ленинградской области началось плановое тактическое учение с боевыми расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Западного военного округа (ЗВО).

В рамках тактического учения военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО совершат марш на учебную позицию, преодолевая участки пересеченной местности, выполнят комплекс мероприятий по маскировке специальной техники, а также отработают отражение атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Целями учения является повышение профессионального мастерства боевых расчетов, закрепление теоретических знаний на практике, повышение слаженности действий номеров расчетов.

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