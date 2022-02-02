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02.02.2022 (14:15)

Более 1000 школьников из регионов Урала, Сибири и Поволжья пополнили ряды Юнармии в январе 2022 года

В январе 2022 года более 1000 школьников из регионов Урала, Сибири и Поволжья вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного детско-юношеского движения «Юнармия».

Юноши и девушки в торжественной обстановке произносили клятву юнармейца, а затем командирам отрядов были вручены знамена. Участники движения получили форму, значки и книжки. С пожеланиями и наставлениями перед ребятами выступили военнослужащие Центрального военного округа, общественные деятели и представители органов власти.

В последний январский день церемония вступления в ряды Юнармии состоялась и в Курганской области. Около 30 обучающихся казачьего кадетского класса пополнили юнармейские ряды. Кадеты традиционно произнесли клятву юнармейца перед лицом товарищей и гостей мероприятия, а затем получили значки и книжки участников движения. В завершение мероприятия юнармейцам и гостям были показаны хореографические номера, которые исполнили участники школьного танцевального коллектива «Алые паруса». Также был проведен урок мужества, на котором ребятам напомнили о важности любить, уважать и беречь свое Отечество.

Справочно:

Центральный военный округ дислоцирован на территории и 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия
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