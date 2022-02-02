02.02.2022 (14:00)
Участники лыжного перехода ВДВ, преодолев более 350 километров, прибыли в Погорелое Городище в Тверской области
Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, преодолев по маршруту более 350 километров, пересекли границу Тверской области и прибыли в населенный пункт Погорелое Городище в Зубовском районе.
В годы Великой Отечественной войны Погорелое Городище и его окрестности были оккупированы фашистскими войсками, которые превратили населенный пункт в один из мощных укрепрайонов. Всю первую половину 1942 года здесь шли бои. Городище было освобождено в ходе контрнаступления советских войск под Москвой.
Участники лыжного перехода на воинском мемориале возложили цветы и почтили память погибших солдат и офицеров совместно с представителями городской администрации, школьниками и юнармейцами.
Лыжный переход стартовал 27 января в Подмосковье. В нем принимают участие 80 военнослужащих Тульского соединения ВДВ и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям.
Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля.