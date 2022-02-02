Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.02.2022 (14:00)

Участники лыжного перехода ВДВ, преодолев более 350 километров, прибыли в Погорелое Городище в Тверской области

Фото Видео

Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, преодолев по маршруту более 350 километров, пересекли границу Тверской области и прибыли в населенный пункт Погорелое Городище в Зубовском районе.

В годы Великой Отечественной войны Погорелое Городище и его окрестности были оккупированы фашистскими войсками, которые превратили населенный пункт в один из мощных укрепрайонов. Всю первую половину 1942 года здесь шли бои. Городище было освобождено в ходе контрнаступления советских войск под Москвой.

Участники лыжного перехода на воинском мемориале возложили цветы и почтили память погибших солдат и офицеров совместно с представителями городской администрации, школьниками и юнармейцами.

Лыжный переход стартовал 27 января в Подмосковье. В нем принимают участие 80 военнослужащих Тульского соединения ВДВ и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Участники лыжного перехода Воздушно-десантных войск возложили живые цветы к месту боя 28 Героев-панфиловцев под Волоколамском
В Рязани стартует чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди команд соединений и воинских частей ВДВ
В Бурятии продолжается добровольная ревакцинация военнослужащих гвардейского соединения ВДВ
Участники лыжного перехода ВДВ прибыли в подмосковную Рузу, преодолев более 200 километров

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false