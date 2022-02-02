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02.02.2022 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел чемпионат по стрельбе из штатного оружия

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен чемпионат по стрельбе из штатного оружия.

Соревнование проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в котором военнослужащие состязались за звание самого меткого стрелка в скоростной стрельбе по грудной фигуре из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 метров по неподвижным мишеням.

Победители определились по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий. По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место заняли стрелки 6-й мотострелковой роты, на втором месте — рота мобильных средств связи, на третьем — рота охраны. Все призёры были награждены медалями и грамотами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Чемпионат по стрельбе
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