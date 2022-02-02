02.02.2022 (13:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную 79-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В ходе мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам об основных этапах Сталинградской битвы, которая имела историческое значение, положив начало коренному перелому в Великой Отечественной войне и став первым масштабным поражением немецкой армии.
В завершение урока мужества юнармейцам был продемонстрирован фильм «Великий перелом».
Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.
Новости по теме:
В Амурской области ветеранами боевых действий проведён митинг по случаю открытия памятника участникам локальных войн
Среди детей военнослужащих российской военной базы в Армении увеличилось число желающих вступить в ряды «Юнармии»
Метки: