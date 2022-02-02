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02.02.2022 (13:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев, посвященную 79-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В ходе мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам об основных этапах Сталинградской битвы, которая имела историческое значение, положив начало коренному перелому в Великой Отечественной войне и став первым масштабным поражением немецкой армии.

В завершение урока мужества юнармейцам был продемонстрирован фильм «Великий перелом».

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Приднестровье , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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