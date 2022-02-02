02.02.2022 (12:45)

На Черноморском флоте продолжаются мероприятия по профилактике заболеваний новой коронавирусной инфекцией

Более 16 тыс. военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) и членов их семей ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции, прошедших полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

Также ревакцинацию от COVID-19 проходят гражданский персонал флота, обучающиеся и преподавательский состав военных образовательных учреждений Минобороны России в Крыму.

Вакцинация проводится на базе филиалов военно-морского клинического госпиталя и медицинских подразделений соединений и воинских частей флота.

Вакцинопрофилактика на флоте проводится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания вакцинирующимся согласия на введение компонентов препарата.

Кроме того, в авиационных частях Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота, дислоцированных на территории полуострова, сформирован необходимый запас жидкого кислорода на случай оказания помощи лечебным учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции.

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