02.02.2022 (12:45)
На Черноморском флоте продолжаются мероприятия по профилактике заболеваний новой коронавирусной инфекцией
Более 16 тыс. военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) и членов их семей ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции, прошедших полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.
Также ревакцинацию от COVID-19 проходят гражданский персонал флота, обучающиеся и преподавательский состав военных образовательных учреждений Минобороны России в Крыму.
Вакцинация проводится на базе филиалов военно-морского клинического госпиталя и медицинских подразделений соединений и воинских частей флота.
Вакцинопрофилактика на флоте проводится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания вакцинирующимся согласия на введение компонентов препарата.
Кроме того, в авиационных частях Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота, дислоцированных на территории полуострова, сформирован необходимый запас жидкого кислорода на случай оказания помощи лечебным учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции.