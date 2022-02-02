02.02.2022 (12:30)

Военнослужащие Черноморского флота примут участие в военно-патриотической акции «Бескозырка-2022» в Новороссийске

В рамках акции «Бескозырка-2022» военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) из состава Новороссийской военно-морской базы примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине высадки советского морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова на Малую землю в ходе Великой Отечественной войны.

3 февраля в 17:00 старт мероприятию даст «Выстрел памяти» с борта крейсера-музея «Михаил Кутузов» в морском порту города-героя.

В ходе начала мероприятия на Площади героев в составе Почетного караула военнослужащие Новороссийской военно-морской базы ЧФ, соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также ветераны войны, Вооруженных Сил и юнармейцы проведут ритуал зажжения факелов от Огня вечной славы.

Затем военнослужащий Новороссийской военно-морской базы на бронетранспортере с факелом в руках переместится от Огня вечной славы к мемориалу «Малая земля» для зажжения чаши памяти.

Впервые в этом году от Огня вечной славы на Площади героев начнёт движение бронетранспортер с факелом к Братской могиле советских воинов в селе Южная Озереевка.

Кульминацией акции станет проекция кадров военной хроники событий 1943 года на стене мемориала «Малая земля», а также главный ритуал спуска венков и матросской бескозырки в море, как это сделали впервые в 1968 году.

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