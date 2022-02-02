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02.02.2022 (12:15)

Экипажи подводных лодок Черноморского флота прошли обучение на современных тренировочных комплексах «Афалина» и «Гефест»

Экипажи подводных лодок (ПЛ) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошли обучение на современных учебно-тренировочных комплексах (УТК) «Афалина» и «Гефест».

В ходе занятий подводники отработали практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения и покиданию условно аварийной подводной лодки через торпедный аппарат, а также с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

Кроме того, на УТК каждый член экипажа ПЛ прошел полный курс по обучению практическим действиям по борьбе с водой и возгоранием в условно аварийном отсеке.

Оборудование тренировочных комплексов позволяет моделировать для подводников ситуации и условия, которые максимально приближенны к реальным. Тренировки проходят под наблюдением инструкторов, все действия военнослужащих сопровождаются видеофиксацией.

Уникальность УТК по спасательной и легководолазной подготовке «Афалина» заключается в возможности имитации глубоководного пространства, что позволяет отрабатывать различные элементы водолазной подготовки, в том числе сдавать нормативы по спускам под воду, входу и выходу из торпедного аппарата и водолазной башни.

Особенностью УТК «Гефест» по борьбе за живучесть экипажа подводной лодки при возникновении аварийных ситуаций является наличие учебного места для отработки задымленного лабиринта, имитирующего аварийный отсек корабля.

Новейшие учебно-тренировочные комплексы НВМБ обеспечивают приобретение военнослужащими в береговых условиях необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков по действиям в кризисных ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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