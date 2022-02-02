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02.02.2022 (12:00)

Танкисты ЗВО в Московской области провели учение по проведению встречного боя и сквозных атак

Фото Видео

Экипажи танков Т-72Б3 Западного военного округа (ЗВО) отработали вопросы ведения встречного боя  сквозных атак на учении в Московской области.

Практические действия прошли на полигоне «Головеньки» в Подмосковье. По замыслу мероприятия экипажи отразили наступление и остановили условного противника, прорвались сквозь его боевые порядки, развернулись и перешли к обороне, оттягивая на себя передовые силы «противника».

В ходе встречного боя и сквозных атак танкисты выполнили вождение боевых машин на высоких скоростях, атаки в составе подразделений, одиночные и групповые стрельбы на дальности до 2 тыс. м.

В тактическом учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 20 танков Т-72Б3.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка
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