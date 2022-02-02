Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.02.2022 (11:30)

В 2022 году войска ПВО Западного военного округа проведут более 50 тактических учений с боевыми пусками ракет

В 2022 году силы противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) проведут более 50 тактических учений с проведением практических пусков ракет на полигонах в Астраханской области.

«В 2022-м году все расчеты войск ПВО округа примут участие в тактических учениях на местности, отработав весь комплекс учебно-боевых задач по поиску, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В ходе учений будут совершены многокилометровые марши на полигоны, отработаны обустройство огневых позиций, смену районов дислокации и прикрытие командных пунктов и стратегически важных объектов.

В учениях с боевыми и учебными (электронными) пусками ракет будут задействованы ЗРС С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор» и «Бук-М3». 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по воздушно-десантной подготовке
На фоне ухудшения погодных условий в Центральной России в ЗВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
В Калининграде отметили 77-ю годовщину «атаки века» Александра Маринеско
Подразделения войсковой ПВО и оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области

Метки:
ПВО , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false