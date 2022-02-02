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02.02.2022 (11:15)

Первая партия мобильных водоочистных станций поступила на вооружение морской инженерной службы Тихоокеанского флота

Первая партия станций комплексной очистки воды СКО-10К поступила на вооружение морской инженерной службы Тихоокеанского флота. Осваивать новую технику будут специалисты морского инженерного полка, дислоцированного в Приморском крае.

Комплекс выполнен на базе армейского вездехода - четырехосного шасси Урал - 532361, что обеспечивает его высокую проходимость в сложных дорожных условиях. Технологическое оборудование станции размещено в кузове-фургоне. Устройство состоит из блоков очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосов и вспомогательного оборудования.

Новый комплекс предназначен для очистки воды от механических частиц, коллоидных соединений, трёхвалентного железа, обезвреживает от антропогенных и сильнодействующих ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патогенные и бактериальные средства массового поражения.

Машина способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час, все рабочие процессы полностью автоматизированы. Важной особенностью является наличие линии по расфасовке воды в мелкую пластиковую тару для индивидуального обеспечения военнослужащих питьевой водой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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