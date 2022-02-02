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02.02.2022 (11:00)

Военнослужащие ВВО применили новейшие разведывательные машины РХМ-6 в районе условной техногенной аварии в Забайкалье

При ликвидации условной «техногенной аварии» в Забайкальском крае военнослужащие применили новейшие  разведывательные химические машины РХМ-6, которые состоят на вооружении подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

По легенде на одном из предприятий химической промышленности в зоне ответственности произошел выброс аварийно-химических опасных веществ. С поступлением сигнала о чрезвычайной ситуации (ЧС) специалисты РХБ защиты осуществили получение средств, а также оперативный вывод техники и вооружения из парка боевых машин.

По прибытию техники и личного состава в район ЧС в кратчайшие сроки был выполнен комплекс мероприятий с решением задач по выявлению площади и характеристик заражения, прогнозированию распространения отравляющих веществ в окружающей среде с учетом текущих погодных условий и др.

Применение современных комплексных машин РХМ-6 позволило получить в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с отображением её на интерактивной карте в машинах разведки и пункте приёма информации, с помощью приборов дистанционной химической разведки.

Отличительной особенностью машин РХМ-6 является наличие системы ГЛОНАСС с функцией топопривязки, а также взаимосвязанной системы приборов разведки и контроля 2Д, которая может систематизировать полученную информацию и в автоматическом режиме передавать ее  в вышестоящий штаб.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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