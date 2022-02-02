02.02.2022 (10:45)
Су-25 ВВО уничтожили базу условного противника в Забайкалье
Пилоты штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) уничтожили базу условного противника в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полетов.
С набором высоты летчики на самолетах Су-25 «Грач» приступили к ведению разведки наземной местности. По целеуказанию с пункта управления полетами пилоты совершили поиск и обнаружение места дислокации условного противника.
Учебными (электронными) пусками неуправляемых реактивных снарядов штурмовики уничтожили командный пункт, склады с оружием и боеприпасами, а также живую силу «противника».
Кроме того, летный состав штурмовой авиации ВВО отработал действия по уходу от средств ПВО и воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника.
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