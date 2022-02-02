02.02.2022 (10:30)
В войска ВВО поступили автоцистерны АЦПТ-10
В соответствии с планом обеспечения войск новой военной и специальной техникой в войска Восточного военного округа в конце минувшего года поступила современная военная техника тыловой службы, в частности автоцистерны АЦПТ-10.
Поступившие автоцистерны используются для обеспечения водой военнослужащих военного округа, несущих военную службу в отдаленных районах Дальнего Востока, а также для подвоза питьевой воды населению в районах с неблагоприятными климатическими условиями.
Питьевая вода перевозится в корпусе цистерны, изготовленной из нержавеющей стали, что позволяет проводить транспортировку ее на дальние расстояния.
Кроме того, АЦПТ может быть оборудована насосом, системой подогрева воды, системой полива дорог и системой пожаротушения.
Автоцистерны располагаются на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ и Урал.