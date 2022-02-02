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02.02.2022 (10:30)

В войска ВВО поступили автоцистерны АЦПТ-10

В соответствии с планом обеспечения войск новой военной и специальной техникой в войска Восточного военного округа в конце минувшего года поступила современная военная техника тыловой службы, в частности автоцистерны АЦПТ-10.

Поступившие автоцистерны используются для обеспечения водой военнослужащих военного округа, несущих военную службу в отдаленных районах Дальнего Востока, а также для подвоза питьевой воды населению в районах с неблагоприятными климатическими условиями.

Питьевая вода перевозится в корпусе цистерны, изготовленной из нержавеющей стали, что позволяет проводить транспортировку ее на дальние расстояния.

Кроме того, АЦПТ может быть оборудована насосом, системой подогрева воды, системой полива дорог и системой пожаротушения.

Автоцистерны располагаются на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ и Урал.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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