02.02.2022 (10:15)

Артиллеристы общевойсковой армии ВВО в Приморском крае уничтожили позиции условного противника

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, в рамках Единого дня огня прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке расчеты 152-мм самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт» выполнили маскировку огневых позиций, отработали нормативы по приведению орудий в боевой положение, а также поразили позиции условного противника.

Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по обнаружению целей, которые осуществлялись оптико-электронными и звуковыми средствами разведки.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.

В тренировке приняло участие около 250 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

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