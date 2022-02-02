02.02.2022 (10:00)

В Приамурье проходят сборы с гранатометчиками Восточного военного округа

В Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономии (ЕАО) проходят сборы с гранатомётчиками общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). В рамках сборов несколько сотен военнослужащих отрабатывают своё мастерство.

Сборы делятся на теоретическую и практическую части. Военнослужащие на первом этапе подготовки, изучают тактико-технические характеристики РПГ-7В и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами.

На втором, практическом этапе сборов гранатомётчики отработают уничтожение бронетехники на максимальных дальностях. При проведении сборов особое внимание будет уделено действиям военнослужащих, при поражении целей имитирующих скоростную легкобронированную технику условного противника.

Сборы с гранатометчиками завершатся во второй половине февраля текущего года.

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