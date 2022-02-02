02.02.2022 (09:45)

Юнармейцы Ростовской области посетили передвижной музей «Поезд Победы»

Юнармейцы донской столицы посетили «Поезд Победы», прибывший в Ростов-на-Дону.

Выставку посетили воспитанники детского объединения «Юный моряк им. Ц. Куникова», обучающиеся школы № 16 и школы №78.

«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года Памяти и Славы в России.

Донская столица стала 78 городом, принявшим состав, а всего на экскурсиях побывали более 260 тыс. россиян.

Передвижной музей «Поезд Победы» рассказывает о счастливых и трагических моментах Великой Отечественной войны. Создатели показывают войну глазами ветерана-железнодорожника. Уникальная выставка сочетает в себе старинные музейные экспонаты военного времени, современные технологические средства и мультимедийные эффекты.

В поезде создана первая в мире иммерсивная инсталляция, позволяющая обеспечить максимальный эффект присутствия: каждый из восьми вагонов посвящен своей тематике, а главными героями стали манекены, показывающие медиков, мирных жителей и военных – участников войны.

Чтобы рассказать о подвиге советского народа, команда, работавшая над просветительским проектом, показала панорамы боев в виртуальной реальности и трехмерную компьютерную графику.

Дети и взрослые увидят модели военной техники прошлого века и кадры исторических реконструкций. В залах музея играет музыка, передающая атмосферу непростого времени.

1 февраля поезд отправился в Таганрог, где с музейной экспозицией ознакомятся юнармейцы города, а также близлежащих районов – Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского.

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