02.02.2022 (09:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Ставрополе подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Ставрополь) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

Жилищно-коммунальная служба обеспечивает военные городки теплом в штатном режиме. С начала 2022 года обеспечена бесперебойная работа котельного оборудования на объектах, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности жилищно-коммунальной службы №6.

Для устойчивой работы энергетического комплекса сотрудниками организованы противоаварийные тренировки с персоналом котельных на предмет оперативного реагирования при возникновении аварийных остановок котлового оборудования. Проводятся проверки работоспособности имеющихся предохранительных устройств оборудования, работающего под давлением, настройка пределов срабатывания в соответствии с рабочими параметрами.

Ввиду ожидаемого понижения температуры наружного воздуха и наступления снегопадов жилищно-коммунальная служба своевременно перешла на усиленный режим работы. Проверена укомплектованность 4 аварийно-ремонтных бригад на предмет незамедлительного устранения возникающих технологических нарушений с использованием специализированного автотранспорта.

Для обеспечения надёжности, функционирования источников и систем ресурсоснабжения в 2022 году запланирован ремонт собственными силами 3 объектов теплового хозяйства, 3 объектов водопроводно-канализационного хозяйства и 5 объектов казарменно-жилищного фонда, расположенных в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а именно – казарм, столовой, спального корпуса, общежития и котельных.

В настоящее время ведется прием необходимых материалов и оборудования по заключенным контрактам, после чего работы будут осуществлены силами специалистов жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Ставрополь) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО согласно сформированному плану.

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