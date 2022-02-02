02.02.2022 (09:15)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал месячник безопасности дорожного движения

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении стартовал месячник безопасности дорожного движения.

В главном зале культурно-досугового центра представители военной автомобильной инспекции довели основные особенности эксплуатации личного автотранспорта в зимних климатических условиях высокогорья, поправки и изменения в правилах дорожного движения (ПДД) в 2022 году.

С водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание ПДД и требований безопасности по управлению автомобильной техникой.

К занятиям привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО из числа водителей и механиков-водителей автомобильной и бронетанковой техники.

Основная цель месячника безопасности дорожного движения –предупреждение дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей на дорогах в Гюмрийском и Ереванском военном гарнизонах.

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