02.02.2022 (09:00)

На военной базе ЮВО в Армении пройдут состязания по зимнему многоборью

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении примут участие в состязаниях по зимнему многоборью на звание лучшего офицера соединения.

На высокогорном полигоне Камхуд офицеры продемонстрируют мастерство вождения автомобильной техники по пересеченной местности с препятствиями.

Также участники соревнований выполнят скоростную стрельбу из штатного вооружения – пистолета Макарова и автомата Калашникова. Военнослужащие должны не только поразить цели, но и произвести стрельбу в ограниченных временных рамках.

Многоборцы посоревнуются в преодолении горной полосы препятствий, ориентированию на местности и лыжной гонке на 5 км с полной выкладкой и 10 км в спортивной форме одежды.

В состязаниях примут участие более 100 офицеров соединения из Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

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