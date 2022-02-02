02.02.2022 (08:45)

Инженеры ЮВО в Краснодарском крае соревнуются на отборочном этапе конкурса «Безопасный маршрут»

Инженерные подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае приступили к отборочному этапу конкурса «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года.

Всего к соревнованиям на полигоне Молькино привлечено более 400 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост ТММ-3, путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения ИМР-3.

Команды из воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, соревнуются в скоростном развертывании тяжелого механизированного моста, расчистке колонного пути от земляных и бетонных преград, а также в преодолении полосы препятствий с обнаружением взрывоопасных устройств в грунте и эвакуации раненых товарищей.

Военные инженеры и саперы на штатной военной специальной технике преодолеют маршрут протяженностью более 2 км с такими препятствиями как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящего леса. На каждом препятствии команда должна обеспечить безопасное продвижение воинской колонны.

Победителей отборочного этапа конкурса определит судейская комиссия.

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