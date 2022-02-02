02.02.2022 (08:30)

Более 600 человек поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО в январе

Более 600 человек поступили на военную службу по контракту и пополнили ряды соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в январе 2022 г.

«В январе поставлено в строй более 600 человек, благодаря чему укомплектованность военнослужащими по контракту поддерживается на уровне сто процентов», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В условия противовирусных ограничений основной акцент сделан на проведении информационного-агитационных мероприятиях на интернет площадках и социальных сетях.

«Получено более 3 тыс. отзывов, заинтересовавшиеся кандидаты приглашены на собеседование», – отметил генерал армии А. Дворников.

Военнослужащие в обязательном порядке проходят специальные сборы на базе учебных центров военного округа по программе интенсивного обучения с курсом выживания, где осваивают тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовки, а также военную топографию.

Среди основных причин, побудивших граждан поступить на военную службу по контракту, рост ее престижа, социальные льготы, достойное и стабильное денежное довольствие.

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