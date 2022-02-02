02.02.2022 (08:15)
Более 100 снайперов ЮВО осваивают контрснайперскую подготовку в Северной Осетии
Более 50 снайперских пар Южного военного округа (ЮВО) приступили к специальной подготовке с применением новейшей армейской крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК-М «Корд-М» 12,7-мм калибра на полигоне Шалхи в Северной Осетии.
Двухнедельных курс полевой подготовки проходят военнослужащие из общевойсковых объединений, Черноморского флота, армейского корпуса, соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, а также российских военных базах в Армении, Южной Осетии, Абхазии.
Военнослужащие совершенствуют навыки ведения контрснайперской борьбы, выбора и оборудования огневых позиций, индивидуальной, скрытного передвижения на участке для стрельбы.
Особое внимание при подготовке снайперов уделяется применению современных ночных приборов наблюдения и прицеливания, а также ведению огня на различных дистанциях.
Особенностью полевых занятий является совершенствование специальной подготовки снайперских пар среднего и дальнего действия и ведения огня из крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК-М «Корд-М» на дистанциях до 1200 и 1800 м.
Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих «Ратник», отличается меньшим весом, увеличенным ресурсом (доведен до 4500 выстрелов), а также возможностью регулировки усилия спуска. Конструкция оружия также позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы.
АСВК-М позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.