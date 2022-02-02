02.02.2022 (08:00)

Танкисты ЮВО уничтожили цели условного противника на полигоне в Ставропольском крае

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы по движущимся танкам условного противника на дальности свыше 2 тыс. м.

Стрельба велась в движении с включением в динамику условного боя. Для создания боевой обстановки применялись средства имитации, обозначающие артиллерию и выстрелы танков условного противника.

Танкисты поразили появляющиеся на различных дистанциях мишени танков с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета мишени, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

Механики-водители выполняли зачетные упражнения по вождению танков на пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

В зимнем периоде обучения будет проведено более 10 тактических учений, около 15 боевых стрельб и более 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты ЮВО израсходуют около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л горючего.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице