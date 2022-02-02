02.02.2022 (07:30)

В Цхинвале отметили 13-летие со дня образования военной базы ЮВО

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии отметили 13-ю годовщину со дня образования военной базы в Цхинвале.

На построении личного состава врио командира военной базы полковник Раджаб Алиев рассказал о боевом пути соединения, ведущего свою историю со времен Великой Отечественной войны.

После торжественной части мероприятия для гостей соединения была организована экскурсия по военному городку.

Войсковая часть была сформирована в г. Энгельс Саратовской области в 1942 году и изначально носила наименование «164-я танковая бригада». За героизм, проявленный в боях Великой Отечественной войны, бригаде были присвоены почетные наименования и вручены боевые ордена. После войны бригада была переформирована в танковый полк, который в 1991 году был переведен на новый штат и получил наименование «693-й мотострелковый полк».

Личный состав 693-го мотострелкового полка участвовал во всех вооружённых конфликтах на территории Северного Кавказа: в осетино-ингушском конфликте, в установлении конституционного порядка на территории Чеченской Республики. В августе 2008 года полк в полном составе с честью выполнил поставленные боевые задачи в ходе операции по принуждению Грузии к миру.

1 февраля 2009 года на базе полка была сформирована военная база, унаследовавшая почетные наименования и награды своих предшественников.

В настоящее время 4-я гвардейская Краснознаменная орденов Кутузова и Суворова Вапнярско-Берлинская военная база выполняет задачи по охране южных рубежей Российской Федерации и поддержанию мира на территории Республики Южная Осетия.

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