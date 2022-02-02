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02.02.2022 (07:15)

Экипажи истребителей ВВО перехватили учебные воздушные цели в Приморье

Летный состав авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий.

Дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО обнаружили   самолеты-разведчики  условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.

Затем, экипажи Миг-31 и  Су-30СМ  выполнили взлет по команде «Воздух!» с аэродрома «Центральная Угловая» и осуществили перехват целей с их условным уничтожением.

Также в ходе полетов летчики успешно отработали слаженность действий при нанесении удара по одиночным и групповым воздушным целям.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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