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02.02.2022 (07:00)

Военнослужащие-женщины учебных частей Восточного военного округа ревакцинируются от коронавирусной инфекции

В Хабаровском крае заканчивается ревакцинация от коронавирусной инфекции  военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в учебных воинских частях Восточного военного округа (ВВО).

Военнослужащие женского пола военного округа прививаются препаратом «Гам-Ковид-Вак» в рамках плановой ревакцинации в войсках военного округа.

Ревакцинация проводится на базе медицинских пунктов после углубленного осмотра терапевтом вакцинируемого, при отсутствии у него симптомов заболевания.       

К  мероприятию привлечен личный состав учебных воинских частей, получивший полный курс вакцинации в течение первого полугодия 2021 года.

В первую очередь в ревакцинации участвовали военнослужащие - женщины, проходящие военную службу на должностях медицинских специалистов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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