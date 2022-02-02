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02.02.2022 (06:45)

Военные связисты на Сахалине обеспечили пункты управления армейского корпуса ВВО видеоконференцсвязью

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на Сахалине приняли участие в комплексной тренировке по связи.

 В ходе тренировки, связисты выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными силами и средствами.

Помимо этого, военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переход на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Также,  военные связисты выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры спутниковой связи.

Подобные тренировки с военнослужащими отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО проводятся регулярно, целью которых является повышение профессионального уровня военных связистов и предоставление им возможности отработать на практике широкий комплекс специальных задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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