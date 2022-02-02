02.02.2022 (06:30)

Боевые машины пехоты БМП-1АМ пополнят соединение Восточного военного округа в ЕАО

Мотострелковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» заменят стоящие на вооружении БМП-1.

Так уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в Еврейской автономной области (ЕАО) поступит крупная партия модернизированных БМП-1АМ «Басурманин».

Эта боевая машина пехоты считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения. На ней вместо башни с 73-мм гладкоствольной пушкой «Гром» установлен боевой модуль с 30-мм стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел.

Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс «Метис», а система «Туча» позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.

Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Боевая машина способна преодолеть ров шириной 2,5 м.

Управляет БМП-1АМ экипаж из 3-х человек. В десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.

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