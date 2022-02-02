02.02.2022 (05:00)

Российские и белорусские военнослужащие приступили к этапу боевого слаживания на полигонах Беларуси

Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский».

С мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий.

В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля выполняется передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

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