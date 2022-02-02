02.02.2022 (05:05)

Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива

Отряд кораблей Войск и сил на Северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки.

Более 10 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота в составе двух корабельных тактических групп проведут тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей однородными группами кораблей, осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают взаимодействие между кораблями при отражении атак средств воздушного нападения и проведут артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по различным видам мишеней.

В составе тактических групп малый ракетный корабль «Смерч», малые противолодочные корабли «Холмск», «Усть-Илимск», «МПК-107», морские тральщики и суда обеспечения.

Ранее, для выполнения задач планового учения в Охотское море из Владивостока направился отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В ходе мероприятий боевые корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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