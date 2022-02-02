02.02.2022 (06:00)

Военнослужащие Восточного военного округа в условиях низких температур обеспечивают работу единственной ледяной переправы на «Зейском море»

В Амурской области в целях качественного выполнения задач железнодорожными войсками округа по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМа), командующим Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковником Александром Чайко поставлена задача по устройству и содержанию временной переправы через Зейское водохранилище в условиях низких температур.

Данную задачу с 10 января выполняет рота дорожных войск соединения материально-технического обеспечения ВВО. Общая протяженность переправы составляет 5100 метров. При этом обеспечивается пропускная способность до 150 единиц специальной военной техники в сутки. Грузоподъемность ледовой переправы составляет до 40 тонн для колесной, и до 60 тонн - для гусеничной техники. Более того на этом участке организована дорожно-комендантская служба.

Ежедневно перед открытием движения военнослужащие проводят наблюдение гидрологического и ледового режима переправы. Данные мероприятия выполняются в целях контроля провисания льда над водной гладью. С помощью мотобуров и специального щупа специалистами выполняются замеры со 106 лунок. На данный момент толщина льда составляет 95 см., при этом минимальная допустимая величина для движения техники составляет 80 см.

Длина Зейского водохранилища 224 км, ширина в самом широком месте - 24 км, глубины колеблются от 4 до 30 м, уровень воды в нем падает приблизительно на 4 см в день, ввиду работы гидроэлектростанции (ГЭС). Вместе с этим, в ходе эксплуатации ледовой переправы, пропуска по ней тяжелой груженой техники, появляются трещины. Все проблемные участки ледовой поверхности выявляют наблюдатели от соединения и в конце каждого рабочего дня трещины заливаются водой.

Байкало-Амурской магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она соединяет Тайшет и Советскую гавань. БАМ и Транссибирская магистраль работают на пределе пропускной способности. В апреле 2021 года Минобороны начало строительство второго пути БАМа на участке от п. Улака до п. Февральска протяженностью 340 километров. В работах задействованы несколько бригад Восточного военного округа.

Справочно: Зейское водохранилище находится в Амурской области, возникло после сооружения плотины в 1974—1980 гг. Водоем, возникший в результате строительства ГЭС, из-за его величины часто называют «Зейским морем». По объему воды (68 куб. км) водохранилище занимает третье место в России после Братского (169 куб. км) и Красноярского (73 куб км).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице