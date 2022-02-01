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01.02.2022 (22:45)

Курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого продолжают войсковую стажировку

Курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого   продолжают войсковую стажировку в ракетных частях и соединениях, дислоцированных  от Тверской области до Алтайского края.

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления  и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом филиала академии проведены все виды инструктажей, пройдет изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также курсанты сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

В ходе основного этапа курсанты изучат вопросы безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки   с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты, освоят навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного  и стационарного базирования «Ярс».

Завершится стажировка сдачей зачетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Военное образование
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