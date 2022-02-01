Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2022 (22:30)

В Санкт-Петербурге начался очередной цикл подготовки и исследовательской деятельности операторов 1-й Научной роты Военно-Морского Флота

В Санкт-Петербурге начался очередной цикл подготовки и исследовательской деятельности операторов 1-й Научной роты Военно-Морского Флота.

Отбор кандидатов в 1-ую Научную роту ВМФ проходит на конкурсной основе из числа выпускников более 200 ведущих технических высших учебных заведений страны.

Научная рота сформирована в целях выполнения комплекса научно-прикладных задач по научному обоснованию строительства, развития и применения сил (войск) Военно-Морского Флота, обоснования требований к созданию перспективного вооружения, военной и специальной техники, а также военно-научного сопровождения создания образцов военной техники на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Научная рота размещена в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Пушкине.

Научные исследования операторов научной роты проводятся по 19 научным направлениям. В организации научной деятельности операторов научной роты принимают участие 26 докторов наук и 37 кандидатов наук.

С января 2021 г. по настоящее время научной ротой были выполнены более 35 научно-исследовательских работ, результаты которых реализованы в руководящих документах Военно-Морского Флота, в образовательной и научной деятельности ВУНЦ ВМФ.

Ежегодно операторы научной роты оформляют заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, разрабатывают рационализаторских предложения, подают заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовывают статьи в научных журналах и сборниках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Личный состав научной роты Военно-Морского Флота осеннего призыва 2021 года приведен к Военной присяге
Собрание ЦВММ пополнилось предметами из семейной коллекции адмирала флота Феликса Громова
Главное командование ВМФ подвело итоги работы филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе за 2021 г
Специалисты НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ приняли участие в научно-практической конференции «Судовая мебель - 2022»

Метки:
Военно-Морской Флот , Научные роты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false