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01.02.2022 (22:15)

В подразделениях Военно-Морского Флота состоится акция «Звонок ветерану»

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, Главным командованием ВМФ в преддверии Дня защитника Отечества в подразделениях флотов и Каспийской флотилии, а также в частях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, состоится акция «Звонок ветерану».

Акция направлена на поддержание боевого духа участников Великой Отечественной войны, пропаганду боевых традиций флота, повышение престижа Военно-Морского Флота России.

С учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, планом проведения Акции предусмотрено поздравление участников Великой Отечественной войны, а также оказание им адресной помощи в решении социальных вопросов с привлечением военнослужащих подразделений ВМФ, учащихся довузовских учреждений Минобороны России, юнг Юнармии, курсантов и слушателей военно-морских учебных заведений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Ветераны
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